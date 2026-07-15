The Batman Part II enkele maanden uitgesteld tot februari 2028

Matt Reeves' film The Batman Part II gaat vier maanden later dan aanvankelijk gepland in première. Het vervolg op The Batman uit 2022, met Robert Pattinson in de titelrol, verschijnt door verschuivingen van andere films niet op 1 oktober 2027, maar op 18 februari 2028.

De regisseur deelde woensdagmiddag via social media een korte teaser waarin Pattinson in zijn rol als Batman langzaam richting de camera draait. De clip wordt afgesloten met het logo van een vleermuis en de nieuwe premièredatum.

Door stakingen in Hollywood van onder anderen acteurs en schrijvers liep de productie van de film de afgelopen jaren al meerdere keren vertraging op. Dit voorjaar zijn de opnames dan eindelijk van start gegaan. Naast Pattinson keren voor deel twee ook Andy Serkis en Colin Farrell terug in hun rol van respectievelijk Alfred en Penguin. Onder anderen Scarlett Johansson, Sebastian Stan en Jayme Lawson voegen zich als nieuwkomers bij de cast van de superheldenfilm.