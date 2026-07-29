The Beatles komen met heruitgave album Rubber Soul

The Beatles komen met een speciale heruitgave van hun album Rubber Soul uit 1965. Dat heeft de band woensdag bekendgemaakt op hun website. Het album is opnieuw gemixt door producer Giles Martin en geluidstechnicus Sam Okell. Ook zijn niet eerder uitgebrachte sessie-opnames en thuisdemo's te horen op de uitgave, die vanaf 2 oktober te verkrijgen is.

Op de officiële website van The Beatles was eerder een aftelklok te zien om het nieuws bekend te maken. "Wie geduld heeft, wordt beloond. Er komt binnenkort spannend nieuws aan", schreef de Britse band bij de klok. Eerder werden er speciale edities uitgebracht van onder meer de albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The White Album, Abbey Road, Let It Be en Revolver.