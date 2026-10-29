The Diplomat op Netflix verlengd met vijfde seizoen

De serie The Diplomat krijgt een nieuw seizoen. Streamingdienst Netflix maakte donderdag bekend dat de politieke thriller verlengd wordt met een vijfde seizoen, meldt The Hollywood Reporter.

Het vierde seizoen verscheen op 15 oktober op de streamingsdienst. Eerder vertelde maker Debora Cahn dat ze nog lang niet klaar is met The Diplomat. "Ik ben opgegroeid met lineaire televisie, waarbij een seizoen 22 en soms 25 afleveringen duurde, dus het voelt alsof we pas net zijn begonnen."

De serie gaat over diplomaat Kate Wyler, gespeeld door Keri Russell, die onverwacht wordt benoemd tot ambassadeur voor de Verenigde Staten tijdens een geopolitieke crisis. Het eerste seizoen verscheen in 2023. Naast Russell spelen onder meer Rufus Sewell en Allison Janney in de serie.