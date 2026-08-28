The Illusionists met Hans Klok ook naar Duitsland

De voorstelling The Illusionists met Hans Klok is in mei 2027 ook te zien in Duitsland. De magieshow staat van 5 tot en met 16 mei in het Metronom Theater in Oberhausen. De Nederlandse tournee begint in november.

"Dat we nu al kunnen aankondigen dat The Illusionists na Nederland doorgaat naar Duitsland, is natuurlijk fantastisch", schrijft Klok. "We zijn nog niet eens begonnen aan de Nederlandse tournee en zien nu al dat er ook internationaal veel belangstelling is voor de show."

In The Illusionists staat Klok samen met illusionisten uit verschillende landen op het podium. Onder anderen Niels Houtepen en het illusionistenduo Scott & Muriel maken deel uit van de cast. De show is een productie van Cirque du Soleil Entertainment Group.