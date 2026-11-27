Dave Keuning, de gitarist van de Amerikaanse rockband The Killers, is onlangs getroffen door een beroerte. Dat maakte de artiest via Instagram bekend.

Keuning vertelt in zijn bericht dat het twee weken geleden is gebeurd. "Ik had een bloedprop in mijn hersenen die de bloedtoevoer naar de volledige rechterkant van mijn hersenen afsloot", aldus de artiest. Hij zegt dat hij volgens de artsen 40 procent kans had om te overleven en er waarschijnlijk blijvend last van zou hebben, maar dat het wonderlijk genoeg goed met hem gaat. "Ik kan net zo goed gitaar spelen als voorheen, dat was het eerste wat ik checkte nadat ik bijkwam van de operatie. Ik prijs me enorm gelukkig dat ik leef en gezond ben, dat ik mijn handen en voeten kan gebruiken en dat ik kan praten."

De gitarist was in 2001 samen met zanger Brandon Flowers een van de oprichters van The Killers. In 2017 nam hij een pauze van de band, maar hij keerde in 2021 weer terug. The Killers zijn bekend van nummers als Mr. Brightside, Somebody Told Me en Human. Het laatste album van de band, Pressure Machine, verscheen in 2021.