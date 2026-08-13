Lilly Wachowski krijgt haar nieuwe film The Hunted naar eigen zeggen niet gefinancierd omdat de cast volledig uit transgender acteurs bestaat. Dat vertelt de regisseur, bekend van onder meer The Matrix, in de podcast The Business van KCRW.

"Mensen vinden het leuk, maar ze willen het eigenlijk niet maken omdat er alleen maar transgender acteurs in spelen", zegt ze volgens The Hollywood Reporter over de film die werd omschreven als een "dystopische politieke thriller". Wachowski zag de film als een uitlaatklep voor haar "woede, frustratie en boosheid".

Om het project onder de aandacht te brengen, werd vorige week in Los Angeles een openbare lezing van het script georganiseerd. Het is nog niet bekend of en wanneer The Hunted wordt gemaakt.

Wachowski schreef het script samen met haar partner Mickey Ray Mahoney. "Het was een reactie op wat er in de wereld gebeurt met transpersonen", laat ze weten over het verhaal.