The Odyssey beleeft beste tweede bioscoopweekend ooit voor Nolan

The Odyssey heeft in zijn tweede weekend in Amerikaanse bioscopen opnieuw een groot publiek getrokken. De film bracht naar schatting 87 miljoen dollar op en zag de kaartverkoop daarmee slechts 30 procent dalen ten opzichte van het openingsweekend, meldt persbureau AP op basis van cijfers van marktonderzoeker Rentrak.

Het is daarmee het beste tweede bioscoopweekend ooit voor een film van regisseur Christopher Nolan. Zijn vorige record stond op naam van The Dark Knight, die in 2008 in het tweede weekend 75,2 miljoen dollar opbracht.

Wereldwijd heeft The Odyssey inmiddels bijna 640 miljoen dollar opgeleverd. IMAX-vertoningen blijven populair; veel voorstellingen op 70mm IMAX-schermen zijn volgens IMAX tot september uitverkocht.

Volgend weekend krijgt de film concurrentie van Spider-Man: Brand New Day, waarin net als in The Odyssey Tom Holland en Zendaya te zien zijn. Toch verwachten kenners dat Nolans film ook de komende weken veel publiek zal blijven trekken.