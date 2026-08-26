The Rocky Horror Picture Show en It-acteur Tim Curry overleden

Acteur Tim Curry, bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It, is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media als Variety en entertainmentwebsite TMZ. Curry kampte al jaren met gezondheidsproblemen.

De Britse acteur overleed volgens TMZ dinsdagavond in zijn woning in Los Angeles. Een doodsoorzaak werd niet vermeld, al had de politie volgens het medium geen vermoedens van een misdrijf. Curry kreeg in 2012 een zware beroerte, waarna hij de rest van zijn leven in een rolstoel verder moest.

Curry speelde in films als Muppet Treasure Island en Home Alone 2: Lost in New York. In totaal speelde hij in meer dan honderd films en series. In 1991 won hij een Daytime Emmy Award voor zijn (stem)rol als Captain Hook in de tekenfilmserie Peter Pan and the Pirates. Ook kreeg hij in 2015 een Lifetime Achievement Award tijdens de uitreiking van de Tony Awards in Los Angeles.

Ook bracht Curry sinds eind jaren 70 meerdere albums uit en was hij te horen op de soundtracks van films waarin hij speelde. De acteur leende zijn stem ook aan diverse tv-series en videogames.