De serie The Shards, waarin Kaia Gerber een van de hoofdrollen vertolkt, verschijnt 6 augustus op Disney+. Dat heeft de streamingdienst woensdag bekendgemaakt.

Naast Gerber, de dochter van voormalig topmodel Cindy Crawford, zijn in de serie rollen weggelegd voor onder anderen Igby Rigney, Hayes Warner, Graham Campbell en Homer Gere, de zoon van Hollywoodacteur Richard Gere. Ryan Murphy is betrokken als uitvoerend producent.

De horrorserie is gebaseerd op de gelijknamige roman The Shards van auteur Bret Easton Ellis. Het verhaal draait om een fictieve seriemoordenaar in Los Angeles in de jaren tachtig.