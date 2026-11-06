De wereldtournee van The Weeknd heeft 1,3 miljard dollar opgebracht, het hoogste bedrag ooit door een mannelijke soloartiest. De zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, gaf donderdag zijn laatste optreden van zijn After Hours til Dawn Tour in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Tourpromotor Live Nation maakte daarna het bedrag bekend.

Alleen de Eras Tour van Taylor Swift deed het met ruim 2 miljard dollar beter. Ook Coldplay haalde meer op met Music of the Spheres: ruim 1,5 miljard dollar. Het vorige record van hoogste touropbrengst door een mannelijke soloartiest stond op naam van Elton John. Zijn Farewell Yellow Brick Road bracht tussen 2018 en 2023 ruim 939 miljoen dollar op.

The Weeknd begon zijn wereldtournee in juli 2022 en gaf in totaal 176 shows in 67 steden. Hij deed daarmee dertig landen aan en vijf continenten. Er werden meer dan 9 miljoen tickets verkocht. Volgens de verklaring van Live Nation verkocht de 36-jarige zanger alleen al in 2026 meer dan 3 miljoen tickets, wat goed was voor een opbrengst van meer dan 500 miljoen dollar.

In juli trad de zanger drie avonden op in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Een gedeelte van de opbrengst heeft hij aan goede doelen geschonken. Zo doneerde hij 8,5 miljoen dollar aan goede doelen die zich richten op voedselzekerheid en onderwijs voor kinderen.