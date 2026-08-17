In de voorverkoop zijn voor de nieuwe Avengers-film Doomsday binnen twee dagen al meer kaarten verkocht dan voor Spider-Man Brand New Day in diezelfde periode. Bronnen melden The Wrap dat Doomsday na twee dagen 65 procent voorligt op Spider-Man. Deze film, die nu in de bioscopen draait, vestigde een record door al in de voorverkoop wereldwijd 120 miljoen dollar binnen te slepen.

Het gaat nu bij Doomsday overigens alleen om de voorverkoop in de VS. In andere landen is het nog niet mogelijk om tickets te bestellen voor de film, die pas half december in de bioscopen te zien is. Disney, dat de film uitbrengt, zegt nog niet te weten wanneer Nederlandse fans kaartjes kunnen kopen.

Doomsday belooft een enorme klapper te worden voor studio Marvel, die de afgelopen tijd kampte met teruglopende interesse in haar films. Het feit dat diverse personages en acteurs terugkeren, creëert al vier maanden van tevoren een hype rond de film. Zo keert Chris Evans terug als het geliefde personage Captain America en speelt Robert Downey jr., die eerder te zien was als Iron Man, de grote nieuwe schurk Dr. Doom.

Op de Disney-conferentie D23 vonden afgelopen weekend meerdere presentaties plaats rond Doomsday. Ook werd er een nieuwe trailer gelanceerd, met beelden uit de film.