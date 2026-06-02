Richard Groenendijk gaat een extra seizoen toevoegen aan zijn aankomende theatertournee. Dat kondigde de cabaretier dinsdag aan op sociale media. De eerder aangekondigde tour Gelukkig heb je mij nog was binnen enkele dagen uitverkocht.

"Voor mij heel fijn natuurlijk", laat Groenendijk op Instagram weten over de kaartverkoop. "Maar minder leuk voor mensen die geen kaartjes konden bemachtigen." De cabaretier verwacht dat de nieuwe data in het najaar worden bekendgemaakt. "Het duurt dus allemaal nog even, maar het gaat er sowieso van komen", aldus Groenendijk.

Op de speellijst voor het seizoen 2026-2027 staan meer dan honderd optredens op de planning. Gelukkig heb je mij nog is de eerste soloshow van Groenendijk sinds zijn voorstelling Voor iedereen beter, waar hij de belangrijkste cabaretprijs van Nederland, een Poelifinario, voor won.