Lewis Capaldi voelt zich beter na een jaar therapie te hebben gevolgd. Dat vertelt de Britse zanger in een interview met het platform BetterHelp. Capaldi kondigde in 2023 een langdurige pauze aan, omdat hij tijdens liveoptredens te veel last had van het syndroom van Gilles de la Tourette. In 2025 keerde hij weer terug op het podium.

"Ik denk niet dat ik dat had gekund als ik niet aan therapie en alles wat daarbij hoort was begonnen. Therapie heeft absoluut enorm geholpen", vertelt de 29-jarige zanger. "De reden dat ik in de eerste plaats zo angstig werd, was denk ik omdat ik niet in het nu leefde. Ik heb nog steeds momenten waarop ik op het podium misschien een beetje zenuwachtig ben, maar ik merk wel een duidelijke afname in hoe erg me dat raakt. Ik voel me het grootste deel van de tijd veel evenwichtiger."

Ook vindt Capaldi het belangrijk om aan zichzelf te blijven werken. "Juist op de dagen dat je je goed voelt is dat belangrijk", aldus de zanger. Vorig jaar doneerde hij 734.000 uur aan gratis therapie van BetterHelp.