Acteur Thijs Boermans is trots op zijn vader, regisseur Theu Boermans, die zondag werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw na de laatste uitvoering van de musical Soldaat van Oranje. "Wat een ongelooflijk mooie en meer dan verdiende erkenning voor een leven dat in het teken heeft gestaan van theater", schrijft de acteur op Instagram. Ook deelt hij een reeks foto's van hem en zijn 76-jarige vader.

Theu Boermans is sinds 2008 betrokken bij Soldaat van Oranje, dat in 2010 in première ging. "De langstlopende musical in de Nederlandse theatergeschiedenis", aldus Thijs Boermans. "Op de tweede foto in deze slide sta je in een lege vliegtuighangaar. Alleen. Met een idee. Maar wél jouw idee. De rest is theatergeschiedenis."

Soldaat van Oranje werd bijna 4000 keer opgevoerd in de TheaterHangaar in Katwijk. Het waargebeurde verhaal gaat over de Leidse student Erik Hazelhoff Roelfzema, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. De productie viel meerdere malen in de prijzen bij de Musical Awards, waaronder in 2011, toen de musical de prijs voor Beste Regie in ontvangst nam.