Thomas van Groningen is "heel gevoelig" voor reacties en commentaar. Dat heeft de Nieuws van de dag-presentator verteld in een interview met De Telegraaf. "En ben niet de meest zelfverzekerde persoon op aarde", bekent hij.

De 36-jarige Van Groningen had daarbij vorig jaar een mentale inzinking door het gebruik van een afslankmiddel. "Ik kreeg last van angst voor mensen. Als ik op straat liep en iemand zei: 'Leuk programma', dan maakte mijn brein ervan: hij of zij zegt dat wel, maar die persoon haat me. Ik heb me nooit zo ongelukkig gevoeld als in de periode dat ik Ozempic gebruikte. Toen ik daarmee stopte, waren die nare gevoelens binnen een week weg."

De presentator won in 2025 nog de Televizier-Ring Talent en is dit jaar genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator. "Mijn grootste ambitie is om Nieuws van de dag zo goed mogelijk te maken", vult hij aan. "Ook ons imago kan worden verbeterd. We kregen rondom het vertrek van de vorige presentatoren een verkeerd imago en zijn in sommige media in een hoek gedrukt waarin we niet thuishoren." Zowel Art Rooijakkers als Malou Petter vertrokken als presentator van het programma, omdat ze zich niet konden vinden in de koers.

"Er ligt voor ons een uitdaging: mensen aan ons te binden die niet uitgesproken rechts zijn, maar hen ervan te overtuigen dat er zinnige dingen in onze show worden gezegd en behandeld", besluit Van Groningen.