Tiger Woods heeft bekend dat hij schuldig was aan roekeloos rijden toen hij vijf maanden geleden betrokken was bij een verkeersongeluk. Als straf is de golfer vijf jaar zijn rijbewijs kwijt.

Deze afspraak tussen Woods en justitie werd woensdag bekendgemaakt tijdens een rechtbankzitting in Florida. In ruil voor deze schikking wordt Woods niet aangeklaagd voor rijden onder invloed, wat een ernstiger vergrijp is dan roekeloos rijden.

De 50-jarige golfer claimde vijf maanden geleden dat hij niet onder invloed had gereden, maar wilde geen urinetest doen. Woods botste tegen een pick-uptruck, waardoor de auto van Woods op zijn kant belandde. Niemand raakte gewond.

In 2017 bekende Woods ook al schuld voor roekeloos rijden om te voorkomen dat hij zou worden aangeklaagd voor rijden onder invloed. De sporter bleek volgens onderzoek onder de medicijnen te zitten toen agenten hem slapend achter het stuur van zijn auto vonden. Het ging om pijnstillers en slaapmiddelen die hij op doktersrecept had gekregen vanwege zijn rugblessures.

Woods raakte in 2021 gewond door een eenzijdig auto-ongeluk in Californië. Woods sloeg over de kop, zijn auto raakte zwaar beschadigd. Hierbij liep Woods meerdere verwondingen aan zijn benen op.