Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn maken podcast voor BNNVARA

Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn zijn gestart met de nieuwe geopolitieke podcast De Wit & De Wereld bij BNNVARA, maakte de omroep donderdag bekend. In de podcast bespreken De Wit en Boekestijn iedere week met gasten het belangrijkste geopolitieke nieuws.

"In Pauw & De Wit volgen we de actualiteit, maar in een talkshow is de tijd altijd beperkt. In deze podcast kunnen we langer doorpraten en meer de diepte in", zegt De Wit. "Wat zit er achter het nieuws en hoe hangen ontwikkelingen in de wereld met elkaar samen? Ik vind het heel leuk dat we dat nu vanuit Pauw & De Wit kunnen doen én dat Arend Jan en ik samen podcasts blijven maken."

De Wit en Boekestijn maakten de afgelopen jaren voor de VPRO de podcast Europa Draait Door. Die omroep maakte bekend dat de VPRO-podcast voortaan wordt gepresenteerd door journalisten Maaike Schoon en Tom Dohle.