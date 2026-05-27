Tim den Besten 'herstelt nog in de luwte', VPRO zegt niets

VPRO-presentator Tim den Besten is "nog steeds in de luwte aan het herstellen". Dat laat zijn advocaat woensdag desgevraagd aan het ANP weten. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn werkzaamheden hervat. "Maar we verwachten niet dat dat op korte termijn zal zijn." Meer details over hoe het nu met Den Besten gaat, worden niet gedeeld.

De 39-jarige televisiemaker kwam in 2022 in opspraak omdat hij werd beschuldigd van identiteitsfraude. Den Besten heeft bekend dat hij zich daaraan schuldig had gemaakt. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak tegen hem, mede na overleg met zijn slachtoffers.

In 2023 maakte Den Besten bekend dat hij een zeldzame vorm van kanker had. Begin 2025 liet de presentator via zijn advocaat weten dat hij kankervrij was verklaard. De VPRO zei toen "blij te zijn" dat het beter ging met Den Besten.

De VPRO laat woensdag aan het ANP weten "verder geen mededelingen te doen" over de samenwerking met Den Besten. De presentator maakte in het verleden programma's voor de omroep zoals Timmyland en 100 dagen in je hoofd, samen met Nicolaas Veul.