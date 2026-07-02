Tim Hofman gaat vanaf september aan de slag met een nieuw seizoen van Over Mijn Lijk. Dat laat de presentator weten op Instagram.

Hofman schrijft dat hij na ieder seizoen bekijkt of hij "de energie" heeft om door te gaan. "Dat is belangrijk: als ik mentaal, fysiek en emotioneel niet topfit ben, kan ik niet het luisterend oor bieden dat de mensen die ik interview nodig hebben", aldus de presentator. Na enkele weken nadenken besloot hij "vanaf september weer te beginnen aan een nieuwe reeks, samen met het vaste team".

Wanneer het nieuwe seizoen te zien is, is nog niet bekend. "Dit programma laat zich moeilijk vangen door kalenders", schrijft Hofman.

In zijn bericht staat Hofman ook stil bij het afgelopen seizoen. Van de zes deelnemers die werden gevolgd, overleden Tycho, Nicole, Madelief en Marit. Volgens de presentator laat juist hun afwezigheid zien "wat de rauwe realiteit van dit programma" is.