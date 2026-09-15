Tim Hofman weer genomineerd voor Televizier-Ring Presentator

Tim Hofman, Jan Versteegh en Thomas van Groningen zijn dit jaar genomineerd voor een Televizier-Ring Presentator. Dat heeft BindInc, dat de uitreiking van de Televizier-Ring organiseert, dinsdagavond bekendgemaakt. De Televizier-Ring Presentator is een van de zeven prijzen die op het gala worden uitgereikt.

Hofman heeft al drie keer de prijs voor beste presentator gewonnen. Hij won eenmaal de Gouden Televizier-Ring, voor het programma Over mijn lijk. Versteegh won in 2015 de prijs voor Aanstormend Talent. Van Groningen won in 2025 de Televizier-Ring Talent.

Het zijn de eerste nominaties die dit jaar bekendgemaakt worden. De rest van de genomineerden worden de komende dagen bekendgemaakt in verschillende televisie- en radio-uitzendingen. De 61e editie van het Gouden Televizier-Ring Gala vindt plaats op donderdag 8 oktober.