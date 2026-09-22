Tim Knol doet 'stap terug' van De Wandelclub

Singer-songwriter Tim Knol heeft besloten "een flinke stap terug te doen" van De Wandelclub, zo schrijft hij dinsdag op zijn Substack. Volgens Knol neemt het organiseren van wandelevenementen veel tijd in beslag en is dat op dit moment "te veel". De zanger hoopt de focus weer "bij de muziek te leggen".

"Als solomuzikant, zzp'er en ondernemer heb ik altijd veel balletjes hoog te houden", schrijft Knol. Volgens de muzikant gaat dat hem normaal gesproken goed af, maar merkte hij dit jaar dat zijn gezondheid eronder ging lijden. "Het is helaas onmogelijk om alles te doen. Ik loop mezelf daarin elke keer voorbij, dus dat moet anders", aldus Knol.

De zanger laat weten dat hij voorlopig stopt met de Wandelclubwandelingen en Walk On in Caprera. Knol is naar eigen zeggen "ontzettend trots en heel blij dat een simpel idee uit 2020 zo uit de hand heeft kunnen lopen". Ook is het volgens hem "geen afscheid" van De Wandelclub maar "een kleine reset. Voor mijn eigen gezondheid".

Knol richtte in de coronatijd De Wandelclub op, waarmee hij wandeltochten door het hele land organiseerde. Daarbij werden ook liedjes gezongen. Onder anderen bevriende artiesten als Spinvis, Anne Soldaat, Clean Pete, Meindert Talma en Thijs Boontjes deden mee met de openluchtconcerten.