TMZ: advocaat R. Kelly dient verzoek tot gratie in bij Trump

De advocaat van r&b-zanger R. Kelly heeft bij de Amerikaanse president Donald Trump een verzoek tot gratie ingediend voor zijn cliënt. Het verzoek tot vervroegde vrijlating is dinsdag officieel ingediend, meldt TMZ woensdag.

Advocaat Beau Brindley werkt met R. Kelly al langer aan het gratieverzoek, zegt hij. Volgens TMZ vraagt Kelly de president om zijn totale gevangenisstraf van 31 jaar, opgelegd voor twee veroordelingen in 2021 en 2022 - waarvan de ene in New York en de andere in Chicago - te verminderen.

Bij de zaak waarin Kelly werd veroordeeld voor onder meer georganiseerde misdaad, zouden de openbare aanklagers zich volgens Brindley schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Ook zou Kelly's gezondheid een reden zijn om zijn straf te verminderen. Volgens zijn advocaat zou de r&b-zanger, naast enkele andere gezondheidsproblemen, een bloedprop in zijn nek hebben.