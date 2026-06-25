TMZ: Lionel Richie naar ziekenhuis na afgebroken optreden

Lionel Richie is na een afgebroken optreden in Minnesota naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt TMZ op basis van bronnen dichtbij de artiest. De All Night Long-zanger moest woensdagavond een optreden in de Amerikaanse staat voortijdig stoppen, omdat hij zich niet goed voelde.

Volgens TMZ werd de zanger backstage opgewacht door ambulancepersoneel en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de 77-jarige zanger tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moet gaan zitten. Zijn saxofonist zei later dat Richie zich niet goed voelde. Het was de eerste avond van de tournee voor de Verenigde Staten van Richie samen met Earth, Wind & Fire.