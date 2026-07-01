De documentaire Melania, over het leven van de First Lady van de VS, heeft maar relatief weinig bioscoopbezoekers getrokken. Toch heeft Melania Trump 10 miljoen dollar verdiend aan het project. Dat meldt TMZ. Hiermee heeft Melania volgens de website het leeuwendeel van de 16 miljoen dollar die de film opleverde in haar zak gestoken.

De documentaire werd door critici verguisd. De film volgt de vrouw van Donald Trump in de drie weken voor zijn tweede beëdiging. In de film komen onder meer haar kledingkeuze en haar beveiliging aan bod.

Streamingdienst Amazon telde in totaal zo'n 75 miljoen dollar neer voor de film en de promotie. Inmiddels is de documentaire wereldwijd op de streamingdienst te zien.