Tijdens het jaarlijkse Halloweenfeest bij het huis van Jamie Foxx is de politie langsgekomen vanwege een melding van een steekpartij. Dat schrijft entertainmentwebsite TMZ op basis van bronnen binnen de politie. Ook delen ze beelden waarop te zien is dat enkele feestgangers geboeid worden afgevoerd.

Het gaat om een feestje van Foxx' 18-jarige dochter Anelise. Volgens TMZ werd een man in de nek gestoken en liep hij oppervlakkige verwondingen op. Het ambulancepersoneel kon hem ter plekke behandelen. Een man zou zijn gearresteerd..

Het feestje van dit jaar stond oorspronkelijk gepland voor 31 oktober, maar werd uitgesteld vanwege het regenachtige weer in Californië op Halloween. Ook vorig jaar ontstond onrust op het feest, toen iemand een glazen fles naar rapper GloRilla gooide terwijl ze optrad.

Anelise is de tweede dochter van de Amerikaanse acteur. Hij is ook vader van de 32-jarige Corinne en werd recent voor de derde keer vader met zijn nieuwe vriendin Alyce Huckstepp (31).