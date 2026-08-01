TMZ: Sid Wilson ontslagen bij Slipknot

Sid Wilson is uit de band Slipknot gezet, meldt entertainmentwebsite TMZ. De dj en toetsenist kreeg het nieuws vrijdag te horen. Een reden voor zijn ontslag is niet bekendgemaakt. Ook is er nog geen vervanger voor Wilson aangekondigd.

De 49-jarige Wilson was al sinds 1998 onderdeel van de metalband. Hij werkte mee aan alle zeven studioalbums die tot nu toe werden uitgebracht.

Het nieuws van zijn ontslag komt enkele maanden nadat bekend werd dat zijn relatie met Kelly Osbourne is stukgelopen. Wilson had Osbourne in juli 2025 ten huwelijk gevraagd, maar verschillende media meldden in maart dat de verloving was verbroken. Het stel kreeg in 2023 samen een kind.