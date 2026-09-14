TMZ: vervuilde pijnstiller werd Hayden Panettiere mogelijk fataal

De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere overleed in augustus mogelijk als gevolg van een pijnstiller die was vervuild met fentanyl, meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van bronnen met directe kennis van het onderzoek.

Panettiere overleed vorige maand op 36-jarige leeftijd. De autoriteiten denken dat de actrice op de ochtend van haar dood een pil oxycodon had geslikt met het vermoeden dat deze was versneden met de krachtige pijnstiller fentanyl. Wel schrijft TMZ dat de resultaten van het toxicologisch onderzoek nog niet bekend zijn en er geen officiële doodsoorzaak is vastgesteld.

Eerder was al bekend dat de Amerikaanse antidrugsautoriteit DEA zich had aangesloten bij het onderzoek naar de dood van de actrice. Panettiere was onder meer bekend van haar rol in Heroes.