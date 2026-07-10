Tobias Camman heeft op Instagram voor het eerst een foto gedeeld van zijn overleden broer. De FOMO Show-presentator deelde in een recente aflevering van Het Perfecte Plaatje Op Reis in Vietnam geëmotioneerd het verhaal over zijn gehandicapte broer, die hij als 8-jarige verloor.

"Dit zijn mijn broer Gijs en ik", schrijft de 37-jarige Camman bij een foto waarop zijn oudere broer hem voorleest uit een folder. "Niet heel lang na deze foto is hij overleden."

Bij een fotografieopdracht in de zevende aflevering gingen de kandidaten naar Friendship Village, een opvanglocatie waar jongeren en kinderen wonen met aandoeningen als gevolg van de Vietnamoorlog. Hierdoor raakte Camman zichtbaar geëmotioneerd, omdat zijn broer ook een beperking had. "Hij vond het verschrikkelijk wanneer mensen hem aanstaarden. Het voelt zo verkeerd om foto's te maken van iemand met een beperking." Camman besloot de opdracht toch af te ronden en kreeg een 7,6 voor zijn foto.

"Ik vind het bijzonder lastig om het er over te hebben omdat ik mensen niet op wil zadelen met het ongemak van hoe ze hier nou op moeten reageren", gaat de influencer verder bij de foto op Instagram. "Maar goed, ik heb nu al twee keer op nationale TV zitten grienen, dan geef ik jullie er ook graag een gezicht bij. Dus dit is Gijs." Camman deelde vorig jaar bij Expeditie Robinson voor het eerst dat hij zijn broer verloor.