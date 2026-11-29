LANDGRAAF – De Hoogmis van het Zuiden werd tijdens Pinkpop 2026 nog nadrukkelijk aangekondigd als een eenmalige jubileumvoorstelling, maar krijgt in 2027 alsnog een vervolg. En niet zomaar een vervolg. De festivalorganisatie opent op donderdag 17 juni, een dag eerder dan oorspronkelijk gepland, de poorten van Megaland voor een avondvullende uitvoering van het Limburgse muziekspektakel. Onder anderen Rowwen Hèze, Beppie Kraft, Lex Uiting en Gé Reinders maken deel uit van het programma. Bezoekers met een weekendticket krijgen zonder extra kosten toegang tot de openingsavond.

Met de aankondiging krijgt de 56e editie van Pinkpop een andere opzet dan aanvankelijk was voorzien. Het reguliere festivalprogramma vindt nog altijd plaats van vrijdag 18 tot en met zondag 20 juni 2027, maar wordt voorafgegaan door een afzonderlijke muziek- en theatervoorstelling waarin de Limburgse cultuur centraal staat.

Opvallend is dat juist een productie die oorspronkelijk slechts één keer opgevoerd zou worden, nu aanleiding vormt om het festivalterrein een dag eerder open te stellen.

Eenmalig bleek toch niet eenmalig

Toen Pinkpop op 26 mei 2026 de Hoogmis van het Zuiden aankondigde, liet de organisatie weinig ruimte voor interpretatie. Het ging om een exclusieve jubileumvoorstelling die speciaal voor de 55e editie van het festival was ontwikkeld en slechts eenmaal te zien zou zijn.

Het jubileumgetal was niet toevallig gekozen. Vijf keer elf heeft binnen de Limburgse carnavalscultuur een bijzondere betekenis en vormde het uitgangspunt voor een productie waarin muziek, theater, humor en regionale tradities samenkwamen.

Op zondag 21 juni 2026 vond de voorstelling plaats op de North Stage. Gedurende een uur stond de Limburgse muziekcultuur centraal op een festival dat doorgaans vooral wordt geassocieerd met grote internationale artiesten.

De voorstelling groeide uit tot een van de opvallendste onderdelen van het jubileumweekend. De positieve ontvangst heeft ertoe geleid dat de makers en betrokken organisatoren de productie nieuw leven inblazen.

Ruim vijf maanden na de eerste uitvoering maakte Pinkpop op 25 november bekend dat de Hoogmis van het Zuiden terugkeert.

Van het oorspronkelijke eenmalige karakter is daarmee geen sprake meer. Bovendien wordt de voorstelling niet simpelweg herhaald, maar uitgebreid tot een zelfstandig avondprogramma.

Van een uur naar een volledige festivalavond

Waar de Hoogmis van het Zuiden in 2026 nog een uur van het reguliere festivalprogramma in beslag nam, krijgt de productie in 2027 een volledige avond op het hoofdpodium van Megaland.

De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking tussen Pinkpop en dagblad De Limburger. Muzikale optredens worden opnieuw gecombineerd met theatrale elementen, humor en verhalen over Limburg.

Jeroen van Koningsbrugge keert terug in zijn rol als Pastoor Adriaans, het personage dat bekend werd door het satirische televisieprogramma Draadstaal.

De muzikale leiding ligt bij Träcksäck, het samenwerkingsverband van Tren van Enckevort en Bart Storcken. De regie is in handen van Servé Hermans, verbonden aan Toneelgroep Maastricht.

Door de voorstelling los te koppelen van de reguliere festivaldagen ontstaat meer ruimte voor muzikale samenwerkingen, gastoptredens en theatrale onderdelen dan tijdens de eerste uitvoering mogelijk was.

Bekende Limburgse artiesten keren terug

Voor de tweede editie van de Hoogmis van het Zuiden is inmiddels een groot aantal artiesten bevestigd.

Rowwen Hèze, Beppie Kraft, Lex Uiting, Janse Bagge Bend, John Tana, Frans Pollux en Blackbird behoren opnieuw tot de deelnemers. Met Gé Reinders, Schintaler en Kirchroa Tropical worden bovendien nieuwe namen aan de productie toegevoegd.

Rowwen Hèze ©DCI Media

Daarmee brengt de voorstelling verschillende generaties uit de Limburgse muziekwereld samen.

Het programma beperkt zich niet tot traditionele dialectmuziek of carnavalsrepertoire. Ook pop, rock en klassieke muzikale invloeden krijgen een plaats binnen de productie.

De komende maanden worden naar verwachting nog meer gastartiesten bekendgemaakt.

Voor bezoekers van buiten Limburg biedt de openingsavond een kennismaking met een muziekcultuur die op landelijke festivals doorgaans minder nadrukkelijk aanwezig is.

Pinkpop geeft regionale muziekcultuur een groter podium

De terugkeer van de Hoogmis van het Zuiden is ook vanuit de geschiedenis van Pinkpop interessant.

Het festival begon in 1970 in Geleen en verhuisde via Baarlo uiteindelijk naar Landgraaf. Hoewel Pinkpop uitgroeide tot een internationaal bekend muziekevenement, liggen de wortels nadrukkelijk in Limburg.

Door een volledige festivalavond te reserveren voor regionale artiesten krijgt die achtergrond opnieuw een prominente plaats.

Op een festival waar in het verleden wereldsterren als The Rolling Stones, Metallica, Bruce Springsteen, Pearl Jam en Foo Fighters optraden, wordt het hoofdpodium op donderdag 17 juni beschikbaar gesteld aan artiesten die vooral verbonden zijn met de provincie.

Daarmee krijgt Pinkpop een openingsavond die inhoudelijk sterk afwijkt van de drie daaropvolgende festivaldagen.

Foo Fighters ©DCI Media

Vier festivaldagen zonder verhoging van de ticketprijs

Voor bezoekers die al een weekendticket voor Pinkpop 2027 hebben aangeschaft, verandert er financieel niets. Zij krijgen automatisch toegang tot de Hoogmis van het Zuiden.

Een regulier weekendticket kost momenteel 315 euro. Naast toegang tot de drie reguliere festivaldagen en de festivalcamping is nu ook de donderdagavond bij die prijs inbegrepen.

Dat geldt eveneens voor bezoekers die hun kaarten kochten voordat de uitbreiding van het festival bekend werd gemaakt.

Voor muziekliefhebbers die uitsluitend de Hoogmis van het Zuiden willen bezoeken, worden afzonderlijke donderdagtickets verkocht. Deze kosten 57,75 euro, inclusief servicekosten.

De reguliere kaartverkoop voor de openingsavond begint op vrijdag 4 december 2026 om 11.00 uur. Abonnees van De Limburger kunnen gebruikmaken van een eerdere verkoopronde.

Reguliere dagkaarten voor vrijdag, zaterdag en zondag blijven 155 euro kosten en geven geen toegang tot de donderdagavond.

De afzonderlijke verkoop van donderdagtickets maakt het evenement ook toegankelijk voor bezoekers die geen belangstelling hebben voor een volledig Pinkpop-weekend.

Opnieuw een eenmalig evenement?

Hoewel de Hoogmis van het Zuiden terugkeert nadat de eerste voorstelling als eenmalig werd aangekondigd, wordt ook de extra festivalavond in 2027 vooralsnog als een eenmalig evenement beschouwd door de gemeente Landgraaf.

De donderdagavond valt volgens het gemeentebestuur binnen het maximale aantal van twaalf geluidsdagen dat jaarlijks op Megaland mag worden benut.

Voor de aanvullende festivalavond heeft de initiatiefnemer aangekondigd een principeverzoek bij de gemeente in te dienen.

Een definitief besluit over een structurele uitbreiding van Pinkpop naar vier festivaldagen is niet bekendgemaakt.

Daarmee ontstaat een opmerkelijke situatie. Een productie die in 2026 slechts één keer zou plaatsvinden, keert in 2027 terug in een grotere opzet, terwijl ook deze nieuwe uitvoering vooralsnog geen structureel karakter krijgt.

Of de Hoogmis van het Zuiden uiteindelijk uitgroeit tot een terugkerend onderdeel van Pinkpop, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Vijfhonderd gratis toegangsbewijzen voor omwonenden

De extra openingsavond heeft niet alleen gevolgen voor festivalbezoekers, maar ook voor inwoners in de directe omgeving van Megaland.

Een aanvullende evenementendag betekent extra bezoekersbewegingen, muziek en verkeersdrukte rond het festivalterrein.

Pinkpop stelt daarom vijfhonderd gratis toegangsbewijzen beschikbaar voor directe omwonenden. Per woonadres kunnen maximaal twee kaarten worden verstrekt.

Met deze regeling wil de organisatie rekening houden met de inwoners die direct te maken krijgen met de uitbreiding van het festivalprogramma.

De extra avond komt boven op de gebruikelijke activiteiten rondom de aankomst van festivalbezoekers op donderdag.

Regulier festivalprogramma telt nog altijd dertig acts

De Hoogmis van het Zuiden vormt een aanvulling op het eerder aangekondigde programma van Pinkpop 2027.

Voor vrijdag, zaterdag en zondag zijn momenteel dertig artiesten en bands bevestigd.

Vrijdag 18 juni wordt aangevoerd door RAYE. Daarnaast staan onder anderen The Prodigy, Bastille, Royal Blood, CHVRCHES, Myles Smith en The Opposites op het programma.

Op zaterdag 19 juni is Mumford & Sons de belangrijkste publiekstrekker. Ook Sting, Kacey Musgraves, Foals, Froukje en Jett Rebel zijn voor deze festivaldag aangekondigd.

Jett Rebel ©DCI Media

De afsluitende zondag staat in het teken van blink-182, dat zijn debuut maakt op Pinkpop. Verder behoren Nothing But Thieves, Turnstile, 5 Seconds of Summer, The Neighbourhood, beabadoobee en Antoon tot de bevestigde namen.

Voor de Britse alternatieve rockband Wolf Alice, die kort na de eerste aankondiging uit het programma verdween, is op 28 november nog geen vervanger bekendgemaakt.

De organisatie moet de komende maanden nog een aanzienlijk deel van het festivalprogramma presenteren. Ook de volledige podiumindeling en de speeltijden volgen later.

Extra openingsavond vraagt om aangepaste reisplanning

Voor bezoekers uit Brabant en andere delen van Nederland kan de toevoeging van de donderdagavond gevolgen hebben voor hun reis- en verblijfsplanning.

Waar veel weekendbezoekers voorheen op donderdag of vrijdagochtend naar Landgraaf vertrokken, ontstaat nu een extra reden om eerder aanwezig te zijn.

De festivalcampings zijn op donderdag toegankelijk voor weekendbezoekers.

Voor automobilisten die uitsluitend de Hoogmis van het Zuiden bezoeken, wordt een afzonderlijke parkeermogelijkheid aangeboden. Een parkeerkaart voor donderdag kost 15,75 euro. Vanaf het parkeerterrein kunnen bezoekers met een pendelbus verder reizen.

De exacte dienstregelingen van treinen en pendelbussen moeten nog worden gepubliceerd. Met name bezoekers die na afloop van de donderdagavond rechtstreeks naar huis willen reizen, moeten rekening houden met mogelijk andere vervoersmogelijkheden dan tijdens het reguliere festivalweekend.

Extra festivaldag maakt weekendticket aantrekkelijker

De uitbreiding komt op een moment waarop de kosten van een bezoek aan grote muziekfestivals voor veel bezoekers een belangrijke overweging vormen.

Met een regulier weekendticket van 315 euro, aangevuld met uitgaven voor vervoer, eten, drinken en eventuele extra verblijfskosten, vraagt een bezoek aan Pinkpop om een aanzienlijk budget.

Door een volledige openingsavond zonder prijsverhoging toe te voegen, vergroot Pinkpop de inhoudelijke waarde van het bestaande weekendticket.

Tegelijkertijd ontstaat met de afzonderlijke donderdagkaart een mogelijkheid om een ander publiek naar Megaland te trekken. Bezoekers die voornamelijk geïnteresseerd zijn in Limburgse artiesten hoeven daarvoor geen regulier festivalticket aan te schaffen.

Of de extra openingsavond daadwerkelijk leidt tot een grotere belangstelling voor weekendtickets, is nog niet duidelijk. Concrete verkoopcijfers zijn vooralsnog niet openbaar gemaakt.

Van jubileumspektakel naar mogelijke festivaltraditie

Met de terugkeer van de Hoogmis van het Zuiden krijgt Pinkpop 2027 een bijzondere combinatie van regionale cultuur en internationale muziek.

Op donderdag staan Limburgse artiesten centraal, waarna vanaf vrijdag het reguliere festivalprogramma begint met internationale pop, rock, elektronische muziek en Nederlands talent.

De belangrijkste verandering is echter dat een productie die oorspronkelijk als eenmalig jubileumspektakel werd gepresenteerd, binnen een jaar uitgroeit tot een afzonderlijke festivalavond.

Of daarmee de basis wordt gelegd voor een nieuwe Pinkpop-traditie, is nog onzeker. Dat de Hoogmis van het Zuiden minder eenmalig blijkt dan bij de aankondiging in mei 2026 werd voorgesteld, staat inmiddels wel vast.

De 56e editie van Pinkpop vindt plaats van donderdag 17 tot en met zondag 20 juni 2027 op festivalterrein Megaland in Landgraaf. De donderdag staat volledig in het teken van de Hoogmis van het Zuiden, gevolgd door drie reguliere festivaldagen.