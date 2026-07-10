Toekomst Julianapop onzeker na afgelaste editie

Het voortbestaan van festival Julianapop is onzeker na de afgelaste editie van vorige maand. De organisatie laat vrijdag in een verklaring op de website weten dat de toekomst van het evenement "serieus onder druk" staat en daarom een crowdfunding te zijn gestart.

Het festival in het Noord-Hollandse Julianadorp werd op 20 juni afgelast vanwege noodweer. Stichting Evenementen Julianadorp meldt dat de financiële impact, hoewel ze zijn verzekerd, vanwege de onvoorziene schadeposten, gemaakte kosten en het wegvallen van inkomsten, wordt geschat op ongeveer 300.000 euro.

Volgens de organisatie zijn de gevolgen zo groot dat een volgende editie "niet vanzelfsprekend is". Om volgend jaar terug te keren, zijn oud-voorzitters van Julianapop een crowdfunding gestart.

Strijdbaar

"We zijn strijdbaar, maar alle financiële steun is welkom", laat de organisatie weten. "We willen niets liever dan volgend jaar weer samen op het veld staan. Maar deze klap kunnen we niet alleen opvangen. Het is erop of eronder."

Op het festival zouden onder anderen S10, Ronnie Flex & The Fam en Van Dik Hout optreden. Julianapop wordt sinds 1994 jaarlijks georganiseerd.