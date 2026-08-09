De toestand van Perez Hilton blijft "ernstig, maar stabiel". Dat blijkt uit een verklaring die zijn team op zijn website heeft gedeeld. De Amerikaanse gossipblogger ligt sinds dinsdag in Florida in het ziekenhuis, nadat hij zich live op social media iets had aangedaan. De 48-jarige Hilton moet daar een operatie ondergaan.

"De toestand van Perez blijft ernstig, maar stabiel. Hij heeft veel bloed verloren en ook verwondingen opgelopen waar hij komende dagen aan moet worden geopereerd. Zijn behandeling en herstel zullen lang duren", schrijft zijn team onder meer in de verklaring. "We zijn dankbaar dat Perez gisteren tijd kon doorbrengen met zijn moeder en zus."

Met de verklaring wil het team de vele "valse en onjuiste berichtgeving" die over Hilton in de media circuleert rechtzetten. Hij heeft alleen contact met directe familie, verplegend personeel en anderen die direct betrokken zijn bij zijn verzorging. Zijn kinderen zijn veilig en worden verzorgd door familie. Het team van Hilton roept bovendien op om hem en zijn familie met rust te laten en hun "de rust en privacy te gunnen die ze zo nodig hebben in deze ongelofelijk moeilijke tijd".