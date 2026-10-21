Tom Cruise ontvangt oeuvreprijs van Amerikaans filminstituut

Tom Cruise wordt door het American Film Institute geëerd met de AFI Life Achievement Award. De 64-jarige acteur ontvangt de oeuvreprijs als erkenning voor zijn talent en jarenlange bijdrage aan de filmindustrie. Dat meldt het vakblad Variety.

De prijs wordt op 24 april 2027 uitgereikt tijdens een gala in het Dolby Theatre in Hollywood. Kathleen Kennedy, voorzitter van de raad van toezicht van het filminstituut, omschrijft Cruise in een verklaring als een wereldwijd icoon.

"Als acteur en producent zet hij zich buitengewoon in voor alles wat hij doet. Wat ik vooral bewonder, is zijn diepe geloof in films en hun vermogen om mensen samen te brengen", aldus Kennedy. Zijn toewijding heeft hem volgens het filminstituut tot een buitengewone ambassadeur voor de Amerikaanse filmindustrie gemaakt.

Vorig jaar ontving Eddie Murphy de AFI Life Achievement Award. Eerdere winnaars zijn onder anderen Francis Ford Coppola, Diane Keaton, George Clooney, Denzel Washington en Julie Andrews.