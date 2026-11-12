Tom Holland kreeg 'zelfvertrouwen en ambitie' door The Odyssey

Tom Holland zegt dat hij door zijn rol in de zomerhit The Odyssey het "zelfvertrouwen" en de "ambitie" heeft gekregen om verder te kijken wat er nog meer voor hem in het verschiet ligt. Dat zei de Britse acteur donderdag bij een vertoning van het Griekse epos in Londen, meldt Variety.

"Ik bewonder Chris al zo lang als ik me kan herinneren", zei Holland over The Odyssey-regisseur Christopher Nolan. "Dat ik de kans kreeg om met hem te werken en zijn goedkeuring te krijgen, in zijn huis te zitten en zijn film te kijken en een schouderklopje te krijgen, was voor mij de perfecte manier om te beginnen aan wat ik verder ga doen. Hij heeft me als acteur een soort zelfvertrouwen gegeven waarvan ik niet wist dat ik het had. Ik ben dankbaar dat ik dat hiervan kan meenemen."

De 30-jarige Holland speelt onder meer al tien jaar de rol van Spider-Man in diverse superheldenfilms van Marvel. Ook speelde hij de hoofdrol in de gamebewerking Uncharted uit 2022, waarin hij schatzoeker Nathan Drake speelde. Holland werkt momenteel aan een biopic over danser en acteur Fred Astaire, waarin hij de hoofdrol speelt.