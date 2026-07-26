Tom Holland vond promotie voor slechte films moeilijk

De Britse acteur Tom Holland heeft het niet altijd leuk gevonden om promotie te doen voor zijn films. In een interview in de Dish Podcast vertelt Holland dat hij het soms moeilijk vond om uit te leggen waarom mensen zijn films moesten gaan kijken. "In mijn achterhoofd dacht ik: 'Doe het niet, want het is prut'."

De 30-jarige Holland heeft het naar eigen zeggen wel naar zijn zin tijdens de perstours van de nieuwe films The Odyssey en Spider-Man: Brand New Day. "Wanneer je promotie doet voor films waar je echt trots op bent, is het heel makkelijk", legt Holland uit. "Want als ze vragen stellen over waarom mensen de film moeten gaan kijken, ben je niet aan het liegen. Je vindt dan echt dat mensen het moeten zien."

The Odyssey is te zien sinds vorige week en gaat over de Griekse held Odysseus (Matt Damon). Holland speelt de rol van Telemachus, de zoon van Odysseus. In Spider-Man: Brand New Day kruipt Holland opnieuw in de huid van de superheld Spider-Man.