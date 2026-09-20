Tom Jones dankbaar voor steun na exit als jurylid The Voice UK

Tom Jones is dankbaar voor alle berichten en steunbetuigingen na zijn 'gedwongen' afscheid als jurylid bij The Voice UK. Eerder deze maand schreef de 86-jarige zanger dat hij door zender ITV was weggestuurd als jurylid en dat hij een veel kleinere rol zou krijgen in het vijftiende seizoen van de talentenjacht, waarvan de opnames momenteel plaatsvinden.

Op Instagram deelt Jones een stukje uit de uitzending van The Voice UK van het huidige seizoen dat nu wordt uitgezonden en waarin hij nog wel jurylid is. Hierin zingt hij zijn grote hit It's Not Unusual, tot grote vreugde van het publiek en zijn collega-juryleden will.i.am, Kelly Rowland, Tom Fletcher en Danny Jones. "It's Not Unusual... Zoveel lieve berichtjes, reacties en zelfs petities met steunbetuigingen", schrijft Jones bij de beelden. "Het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen! Bedankt!"

De zanger uit Wales had sinds zijn uithaal naar ITV niets meer van zichzelf op social media laten horen. Volgens Britse media is ITV nog met Jones in gesprek over zijn bijdrage aan het vijftiende seizoen van The Voice UK.