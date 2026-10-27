Tom Jones stelt twee concerten uit wegens griep

Tom Jones heeft twee concerten in de Verenigde Staten moeten uitstellen omdat hij griep heeft. De 86-jarige Britse zanger laat op Instagram weten dat hij op advies van zijn arts voorlopig niet kan optreden.

Jones heeft de afgelopen weken twintig shows gegeven in de Verenigde Staten, maar is naar eigen zeggen onverwacht getroffen door een flinke griep. Daarom gaan zijn optredens in Los Angeles en San Diego niet door op de geplande data. "Het spijt me echt voor het ongemak", schrijft hij. "Ik kijk ernaar uit jullie allemaal snel te zien."

De concerten zijn verplaatst naar 3 november in San Diego en 4 november in Los Angeles.