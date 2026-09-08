Tom Jones claimt dat hij is weggestuurd als jurylid bij The Voice UK. Volgens de 86-jarige zanger uit Wales wil zender ITV hem alleen in een veel kleinere rol zien in het vijftiende seizoen van de show. "Daar ben ik niet blij mee", schrijft Jones op Instagram.

De zanger, bekend van de nummers It's Not Unusual en Sex Bomb, zegt dat ITV hem recent heeft verteld dat hij niet als jurylid terugkeert. Volgens Jones heeft ITV tegen hem gezegd dat financiële problemen rond verzekeringen de reden zijn voor zijn vertrek. "Het enige wat ik nu weet, is dat het nooit een goed moment is om een 86-jarige te ontslaan die nog best goed is in zijn werk", schrijft hij.

"Laat het duidelijk zijn: ik wil The Voice niet verlaten, want ik hou van de show en waardeer het publiek enorm", aldus Jones.

Op dit moment is seizoen veertien van The Voice UK op de Britse televisie, met Jones nog als jurylid. De opnames voor seizoen vijftien, dat in 2027 moet worden uitgezonden, zouden binnenkort van start gaan.