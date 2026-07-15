Tom van Kalmthout gaat zondagmatinee Haagse schouwburg doen

De Haagse cabaretier Tom van Kalmthout gaat volgend jaar de zondagmiddagmatinee in de Koninklijke Schouwburg verzorgen. Zijn alter ego Ron van Zalmsaus speelt van half april tot en met half juni op zondagen de voorstelling Een Beetje Vies Met Z'n Drieën. De 35-jarige Van Kalmthout treedt hiermee in de voetsporen van Paul van Vliet en Harrie Jekkers, die allebei jarenlang deze bijzondere voorstellingen speelden.

De kaartverkoop voor de voorstellingen is van start gegaan. Tom van Kalmthout is onder meer onderdeel van het bekende duo Rundfunk. Maar hij speelt ook al een aantal jaar voorstellingen op festival De Parade onder de naam Ron van Zalmsaus. Zijn lied Voor een meisje won in 2025 de Annie M.G. Schmidtprijs, de onderscheiding voor het beste theaterlied van het jaar. In de voorstelling Een Beetje Vies Met Z'n Drieën deelt de komiek het podium met muzikanten Mevrouw Rijnink en Rory Ronde.

Paul van Vliet speelde tussen 2012 en 2018 de zondagmiddagmatinees in de Koninklijke Schouwburg. Daarna nam Harrie Jekkers het stokje van hem over, met zijn voorstellingen Achter de duinen en In mijn liedjes kan ik wonen. Jekkers is nu 75 en nam afgelopen zondag afscheid van het theater. De Koninklijke Schouwburg eert de Haagse cabaretier met een vast portret in de galerij van Haagse culturele iconen. Jekkers mag bepalen of dit een schilderij, een foto of een buste wordt en welke kunstenaar dit werk gaat vervaardigen.