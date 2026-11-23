Total Touch geeft dertig jaar na hun doorbraak eenmalig een reünieconcert in AFAS Live in Amsterdam. Dat maakten Trijntje en Tjeerd Oosterhuis en de rest van de band maandagavond bekend in de talkshow Eva op NPO 1.

Op zaterdag 27 november 2027 staat Total Touch voor het eerst sinds jaren weer samen op het podium. "We kijken er zo naar uit om dit dertig jaar later nog één keer te mogen doen! Nog één keer met de band samen dat gevoel van toen terughalen naar AFAS Live", laat de groep in een verklaring weten. "We kunnen bijna niet beschrijven hoe ongelofelijk veel zin we hierin hebben."

Het debuutalbum Total Touch van de gelijknamige groep verscheen in 1996. De band scoorde hits als Somebody Else's Lover, Touch Me There en I'll Say Goodbye. Van hun eerste plaat zijn in Nederland 500.000 fysieke exemplaren verkocht, wat nog altijd het bestverkochte debuutalbum van een Nederlandse band ooit is.