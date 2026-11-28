Tjeerd en Trijntje Oosterhuis zijn overweldigd door de reacties op hun aangekondigde reünie van Total Touch. De broer en zus, die in de jaren 90 succes boekten met de band, kondigden deze week een reünieconcert in AFAS Live aan en inmiddels is een extra show aangekondigd. "Dit hadden we ook weer niet zien aankomen", zegt Trijntje tegen het ANP.

"Je wil altijd wel meer doen dan één show. Maar we moeten ook realistisch zijn dat het bijna 30 jaar geleden was. Het kwam helemaal uit het niets", vult haar broer aan. "Dat het nu zo gaat, dat is heel leuk en dat zien we wel als echt iets bijzonders."

Total Touch bracht in 1996 het debuutalbum uit en scoorde hits als Touch Me There en Somebody Else's Lover. Zowel Tjeerd als Trijntje ging na het stoppen van Total Touch een eigen kant op en werd daarin succesvol. Dat ze het project nu weer oppakken en samen op pad gaan, vindt de muzikant erg leuk. "Dat we dit weer samen doen, is een en al plezier", zegt de zangeres.

Het idee voor de comeback werd mede ingegeven door hun voormalige manager Wilbert Mutsaers. Voor Tjeerd was dit het perfecte moment voor een reünie. "We voelden: dit is het moment en we moeten het gewoon nu doen. En soms is het ook lekker om je weer even onder te dompelen in de dingen van vroeger. Waar je ook van wist: dat vonden we mooi, die tijd was te gek." Dat gevoel beaamt Trijntje. "Het voelt als een 'full circle moment' als broer en zus. We hebben hele mooie tijden meegemaakt."

De terugkeer van Total Touch is bedoeld als iets eenmaligs, maar Tjeerd benadrukt dat het ook nog wel afwachten is. "We hebben nu twee shows, dat vinden wij al heel mooi. Maar of het daarbij blijft?" Ook of er nog nieuwe muziek uitkomt, is niet zeker. Volgens Trijntje hebben zij en haar broer onlangs nog op een "hutje op de hei" gezeten om een beetje te 'jammen'. "Wie weet komt er wel weer iets uit. We denken niet: we gaan een nieuw album opnemen. Maar we willen wel kijken wat er uitkomt als wij met z'n tweeën echt weer iets gaan maken. Dus ik hoop dat er toch wel één of twee nieuwe dingen uitkomen."