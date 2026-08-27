Toy Story 5 in september op Disney+ te zien

Toy Story 5 is voor abonnees van Disney+ vanaf komende maand thuis te bekijken. De streamingdienst maakte donderdag bekend dat de animatiefilm op 23 september op het platform verschijnt.

De Pixarfilm was een van de kaskrakers van deze zomer. Toy Story 5 bracht op de eerste dag meteen al 160 miljoen dollar op. Alleen een andere animatiefilm van Pixar, Incredibles 2, bracht op de eerste dag met 182,6 miljoen dollar meer op. Inmiddels heeft Toy Story 5 al meer dan 1 miljard dollar verdiend aan bioscoopinkomsten.

In de vijfde film in de reeks gaan speelgoedfiguren Woody, Buzz Lightyear en Jessie de strijd aan met een tablet, Lilypad. Het apparaat denkt beter te weten waar hun eigenaresse Bonnie goed aan doet om mee te spelen. De hoofdrollen zijn voor Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz), Joan Cusack (Jessie) en Greta Lee (Lilypad). Taylor Swift schreef speciaal voor de film het nummer I Knew It, I Knew You.