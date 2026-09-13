Transgenderdochter Naomi Watts wint modellenprijs

Kai Schreiber heeft vrijdag de talentenprijs gewonnen tijdens de Fashion Media Awards van modetijdschrift The Daily Front Row. De 17-jarige dochter van actrice Naomi Watts en acteur Liev Schreiber was de eerste transgender die de prijs bemachtigde. Kai Schreiber plaatste een foto op haar Instagrampagina met de prijs.

Tijdens de Fashion Media Awards worden ieder jaar prijzen verdeeld onder modellen, stylisten en vakbladen. De prijzen zijn niet bedoeld voor de ontwerpers van de kleding, maar voor andere invloedrijke mensen in de modellenwereld. Het was de dertiende keer dat tijdschrift The Daily Front Row de prijsuitreiking organiseerde.

Naomi Watts was ook aanwezig tijdens de Fashion Media Awards, die werden uitgereikt in New York. De 57-jarige actrice, onder andere bekend van The Ring en The Impossible, poseerde trots met haar dochter Kai op de rode loper.

Naomi Watts en Liev Schreiber waren tussen 2005 en 2016 samen en kregen twee kinderen, Sasha en Kai. Laatstgenoemde maakte in 2025 haar debuut op de catwalk van de Fashion Week in Parijs. Kai Schreiber staat onder contract bij het internationale modellenbureau IMG Models.