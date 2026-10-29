Travis Kelce begrijpt dat prins William hem niet op selfie wilde

Travis Kelce heeft alle begrip dat prins William in 2024 eigenlijk niet wilde dat de Americanfootballspeler op een selfie stond met Taylor Swift en zijn oudste kinderen prins George en prinses Charlotte. "Ik snap het wel. Ik was toen nog maar het vriendje", reageerde Kelce woensdag in zijn podcast New Heights op uitspraken van William afgelopen week in The Graham Norton Show.

"Ik was nog niet haar man. We wisten nog niet of het zou blijven duren, dus het was eigenlijk gewoon: schuif even snel opzij, zodat we deze foto voor altijd kunnen houden", aldus Kelce, die er grappend aan toevoegde: "Hopelijk gaat het niet alsnog mis, want dan is die foto niet zo leuk meer."

Prins William biechtte bij Norton op dat hij Kelce eigenlijk uit beeld probeerde te schuiven, zodat hij alleen met Taylor en de kinderen op de foto stond. "Ik snapte niet waarom hij steeds terugkwam." Pas later begreep William dat de twee een relatie hadden.

Kelce zei destijds over zijn ontmoeting met William dat de prins "de coolste motherfucker" was. Deze zomer was de Britse troonopvolger te gast in New Heights.