Trump moet onder ede getuigen in smaadzaak tegen BBC

Donald Trump moet onder ede getuigen in een smaadzaak tegen de BBC, zo heeft een rechter in Miami bevolen. De Amerikaanse president krijgt tot 11 december de tijd om zijn getuigenis af te leggen.

De rechter besloot dit nadat de Britse omroep had geklaagd dat Trump tot dusver weigerde te getuigen, volgens zijn advocaten omdat hij werd belemmerd door "zaken van nationaal belang". Een eerder overeengekomen datum werd afgezegd.

Volgens Trump maakte de BBC zich schuldig aan smaad door een speech van hem zo te monteren dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep om het Capitool te bestormen op 6 januari 2021. Trump eist een miljardenvergoeding van de omroep.

Hoewel de BBC excuses heeft aangeboden voor het incident, dat leidde tot het vertrek van meerdere topmensen bij de omroep, ontkent de omroep dat Trump daadwerkelijke schade heeft geleden door de montage. De BBC wil dan ook dat de zaak wordt geseponeerd.