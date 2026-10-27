De Amerikaanse hardcoreband Turnstile staat volgend jaar op Rock Werchter. De groep uit Baltimore treedt op donderdag 1 juli op tijdens het Belgische muziekfestival, heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Turnstile stond in 2022 ook al op Rock Werchter en trad afgelopen zomer op tijdens Pukkelpop. De band, bekend van albums als GLOW ON en NEVER ENOUGH, won twee Grammy's.

Eerder werd al bekend dat onder anderen Muse, Tame Impala, Angèle, Sam Fender en SOMBR naar Rock Werchter komen. Het festival vindt plaats van 1 tot en met 4 juli 2027. De kaartverkoop begint vrijdag 30 oktober.