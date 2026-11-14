Twee Nederlanders zijn zaterdagochtend genomineerd voor een European Film Award. Cameraman Frank van den Eeden en make-upartiest Evalotte Oosterop ontvingen een nominatie voor hun bijdragen aan de Vlaams-Nederlandse oorlogsfilm Coward van regisseur Lukas Dhont. De film, die op het festival van Cannes ook al in de prijzen viel, gaat over de liefde tussen twee jongens die opbloeit tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Nederlandse film Truly Naked, die ook op de shortlist stond voor de prijzen, greep mis. Het debuut van regisseur Muriel D'Ansembourg won in oktober wel zes Gouden Kalveren. De film gaat over een tiener die zijn vader, die pornofilms produceert, helpt met zijn zieltogende bedrijfje.

De meeste nominaties gingen naar Fatherland van Paweł Pawlikowski. De film over de verbannen schrijver en Nobelprijswinnaar Thomas Mann is in totaal in elf categorieën genomineerd, gevolgd door La Bola Negra van Javier Calvo en Javier Ambrossi met tien nominaties en Fjord van Cristian Mungiu met vijf nominaties. De nominaties werden aangekondigd door de Nederlandse acteur Joes Brauers en zijn Griekse collega Klelia Andriolatou. Zij verzorgden de bekendmaking vanuit de Griekse stad Thessaloniki, waar momenteel een filmfestival aan de gang is.

De European Film Awards, die voor de 39e keer worden uitgereikt, gelden als de Europese Oscars. De uitreiking vindt op 16 januari plaats in Athene.