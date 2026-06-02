De Welshe acteur Owain Rhys Davies is onverwachts overleden. Davies, bekend van rollen in de series Twin Peaks: The Return en The OA, is 44 jaar geworden.

Het overlijden werd bekendgemaakt door zijn broer Rhodri Davies. In een bericht op Instagram schrijft hij dat Davies plotseling, maar "op natuurlijke wijze en vredig" overleed. Over de omstandigheden van zijn overlijden bestaan volgens hem nog wel vragen.

Davies' broer noemt de reacties die de familie de afgelopen dagen heeft ontvangen hartverwarmend. Volgens hem raakte de acteur veel mensen met zijn vriendschap, vrijgevigheid en betrokkenheid. "De omvang van Owains liefde, vriendschap en vrijgevigheid was enorm", schrijft hij.