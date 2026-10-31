Two and a Half Men-actrice onthult werkelijke salaris bij serie

Melanie Lynskey heeft onthuld hoeveel geld ze per aflevering van de sitcom Two and a Half Men ontving. De actrice deelde op Instagram dat ze 20.000 dollar per aflevering kreeg, en dus bij lange na niet het bedrag van 200.000 dollar per aflevering, dat al langer op internet rond zou gaan.

"Hé! Sorry, maar dit waanzinnige getal doet de ronde op internet, en ik moet je echt vertellen hoe onjuist het is", reageerde ze op een reactie onder een video waarin oud-collega Holland Taylor over haar tijd in de serie praat. "Ik verdiende letterlijk een tiende van dat genoemde bedrag per aflevering", deelde ze.

Lynskey, die vanaf 2003 jarenlang de buurvrouw van hoofdrolspelers Charlie Sheen en Jon Cryer speelde, deelde ook dat ze elk seizoen 5 procent meer betaald kreeg. "Het hoogste bedrag dat ik voor de serie kreeg, was volgens mij 43.000 dollar voor één aflevering in het laatste seizoen", zei ze, waarbij ze ook opmerkte dat er na betaling van managers en agenten ongeveer de helft overbleef.

Hoewel het bedrag niet zo hoog was als werd gesuggereerd, was het bedrag wel "enorm" voor de destijds beginnende actrice. "Ik was enorm dankbaar voor de baan en voor het geld", legde ze uit. Met het geld kon ze een aanbetaling doen voor haar eerste huis en had ze de rust om aan haar verdere carrière te bouwen, deelde ze.