U2 verzorgt halftime-optreden tijdens NFL-wedstrijd

De Ierse rockband U2 treedt op 25 november op tijdens de rust van een American footballwedstrijd tussen de Los Angeles Rams en de Green Bay Packers. Het optreden in het SoFi Stadium in Los Angeles is live te zien op Netflix, meldt Variety.

Met het optreden wil de Amerikaanse footballcompetitie NFL een nieuwe traditie beginnen op de avond voor Thanksgiving. De organisatie wil jaarlijks een grote artiest laten optreden tijdens de rust van de wedstrijd. Eerder verzorgden onder anderen Beyoncé en Snoop Dogg al halftime-shows tijdens NFL-wedstrijden op eerste kerstdag.

Voor U2 is het niet de eerste keer dat de band optreedt tijdens een American footballwedstrijd. In 2002 verzorgden Bono en zijn bandleden de halftime-show van de Super Bowl. Het optreden in november volgt kort na de release van Carnaval De Luz, het eerste album met nieuw materiaal van U2 in negen jaar.