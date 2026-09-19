Uitgeverij stopt met boeken David Walliams na beschuldigingen

Uitgeverij HarperCollins gaat de boeken van David Walliams geleidelijk uitfaseren, nadat de schrijver eerder werd beschuldigd van ongepast gedrag. Dit betekent dat werken van Walliams langzaam uit de schappen verdwijnen en ook online niet meer beschikbaar komen.

Hoewel de uitgeverij niet wilde reageren, bevestigde HarperCollins aan The Bookseller dat het de boeken van Walliams gaat uitfaseren. De auteur zelf heeft ook nog niet gereageerd op het nieuws. In december vorig jaar deelde zijn vertegenwoordiger een verklaring waarin Walliams de beschuldigingen van ongepast gedrag "ten stelligste" ontkende.

De 55-jarige Brit is ook bekend als acteur in de tv-serie Little Britain. Als schrijver bracht hij ruim twintig kinderboeken uit, die ruim 60 miljoen keer verkocht werden en in 55 talen zijn vertaald. In 2023 werd Walliams ontslagen als jurylid van Britain's Got Talent, omdat hij "denigrerende en seksueel expliciete" dingen zou hebben gezegd over twee deelnemers.